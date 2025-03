Movieplayer.it - Mare Fuori 5, intervista ad Artem e Clotilde Esposito: "Pino e Silvia sono sempre più soli"

Leggi su Movieplayer.it

Tra i pochissimi membri del cast originale rimasti nella serie, gli attori ci raccontano quanto sia difficile per loro confrontarsi con l'arrivo dei tanti, nuovi personaggi. Su Rai2 dal 26 marzo.tra i protagonisti originali di: fanno parte del cast dalla prima stagione. A interpretarli, cheancora lì, mentre altriandati via e altri ancora arrivano nella quinta stagione, su Rai2 dal 26 marzo. Con i nuovi personaggi le dinamiche cambiano parecchio per loro. Ce lo hanno detto gli attori, che ammettono: siachepiùin questi episodi. Il primo deve ancora riprendersi dalla rottura con Kubra (Kyshan Wilson), trasferitasi nel carcere minorile di Torino per proseguire gli studi. Mentre la seconda, .