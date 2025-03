Lopinionista.it - Marcus King al Pistoia Blues Festival il 4 luglio

Leggi su Lopinionista.it

– Venerdì 4si esibirà, alla 44esima edizione del, il giovane e talentuoso artista statunitense, in un’esclusiva data in Piazza Duomo asi aggiunge agli artisti già annunciati Beth Hart il 27 giugno, Blackberry Smoke ( + Paul Gilbert) il 10, Queens of the Stone Age (+ The Amazons) il 15oltre alle serate targate “Storytelling” con Brunori Sas (5), Francesco Gabbani (9) e Gianna Nannini (13). Il musicista di Greenville il 5 aprile 2024 ha dato alla luce il suo nuovo album, prodotto da Rick Rubin, “Mood Swings”. “Mood Swings” è il capolavoro di, un’eclettica sinfonia del soul che è unicamente senza tempo e attuale.Attingendo ai momenti più bui di, è diventato un faro di speranza permentre lo creava, e sarà un rifugio per chiunque stia attraversando sfide simili nella propria vita.