Marco Casucci lascia la Lega: "Non è più il partito in cui mi ero riconosciuto"

Dopo quindici anni di militanza,ha annunciato la sua decisione di non rinnovare la tessera dellae di aderire al gruppo Misto in Consiglio Regionale. La scelta, accompagnata dalle dimissioni dalla carica di Vicepresidente del Consiglio Regionale, è stata comunicata ai vertici delcon cuiha avuto un confronto sereno ma fermo.“Ho aderito allaquando in Toscana aveva l’1% e ne ho sempre condiviso le battaglie, fino a ricoprire un ruolo di rilievo all’interno delle istituzioni regionali – ha dichiarato– ma oggi ilha preso una direzione che non riconosco più.”L’ex esponente leghista ha sottolineato di non condividere la deriva politica dele il ridimensionamento del suo ruolo di rappresentanza territoriale, motivazioni che lo hanno portato a prendere questa sofferta decisione.