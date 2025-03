Juventusnews24.com - Marchetti è “freddo” su un ritorno di Del Piero alla Juve: «Mancano le condizioni. Se deve tornare per fare quello che fa quest’altra leggenda bianconera…»

di RedazionentusNews24, giornalista di Sky, ha chiarito la sua posizione su un possibilein Delntus in veste di dirigenteLucanon crede a un immediatodi Alessandro Del. La sua posizione “contraria” è stata chiarita ai microfoni de “L’Editoriale“, programma di TMW Radio. Ecco le sue parolePAROLE – «Ho visto la partita di Firenze di fianco a Del. Di fronteprestazione dellantus, Alessandro era incredulo.che lo ha colpito e che poi ha detto anche in diretta tv è stata la totale mancanza di reazione tra Atalanta e Fiorentina, ma anche all’interno della stessa partita. Non ci sono leper un suo. Sentus perche fa Chiellini.Io resto dell’idea che le competenze di campioni di questa caratura andrebbero però sfruttate diversamente».