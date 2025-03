Lapresse.it - Marche, voto unanime per sottodimensionamento Commissariati da mozione di Vitri (Pd)

Leggi su Lapresse.it

Con unil Consiglio regionale ha approvato unain tema di sicurezza e di potenziamento del personale di Polizia. L’atto di indirizzo “Allarmedeidi Polizia dell’intera regione” impegna il Presidente e la Giunta regionale “ad attivarsi urgentemente per l’organizzazione di un incontro formale con il Ministro dell’Interno al fine di garantire la funzionalità dei presidi di polizia, compreso quello dei nosocomi”. L’obiettivo è quello di sollecitare un potenziamento delle piante organiche, con “l’aumento di uomini e mezzi indispensabili per mantenere i livelli di sicurezza dei cittadini marchigiani e per un efficace controllo del territorio”, richiamando anche “i recenti fenomeni criminosi che hanno destato enorme allarme sociale”. Il documento Il documento recepisce laa firma della consigliera Micaelae del gruppo Pd che poneva l’attenzione in particolare sulla carenza di agenti al Commissariato di Fano (Pesaro e Urbino).