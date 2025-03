Lapresse.it - Marche, dal 1 maggio bando su voli di continuità

Si è tenuta oggi in Regione la Conferenza dei servizi che ha stabilito i criteri deldi gara per iditerritoriale per le. Confermate le destinazioni Roma, Milano e Napoli, strategiche sia in termini di supporto al mondo economico e produttivo, di sviluppo turistico e per facilitare i collegamenti da e per leanche per studenti e pendolari. Alla Conferenza ha partecipato il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, con i tecnici regionali, ENAC, che si occuperà deldi gara, Ministero delle Infrastrutture e l’AD di Ancona International Airport, Alex D’Orsogna. La Conferenza dei Servizi è il passaggio fondamentale per l’emanazione del.Le dichiarazioni del presidente Acquaroli “Idisono per noi uno strumento imprescindibile per la competitività delle imprese e l’attrattività del territorio in termini turistici ed economici nonché un ulteriore stimolo a lavorare per potenziare e rendere sempre più efficiente il nostro Aeroporto – ha affermato il presidente Acquaroli – Abbiamo visto in questi mesi che un servizio affidabile e continuativo riesce ad essere riferimento per la popolazione e gli stakeholder e l’obiettivo del nuovoè dare stabilità al servizio migliorandone l’appetibilità”.