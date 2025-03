Maratona Roma, al via 'Acea Water Fun Run', maratona dell’acqua per famiglie e bambini

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Al via oggi al’AceaFun Run, laperdedicata al risparmio idrico. La corsa non competitiva di cinque chilometri, che il Gruppo Acea sostiene insieme alla Acea Run Rome The Marathon di domenica 16 marzo, celebra così il profondo legame trae l’acqua attraverso .