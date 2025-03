Agi.it - Manifestazione pro Ue con polemiche. Bufera sul contributo di Roma Capitale

AGI - Laper l'Europa che sabato scorso ha richiamato a Piazza del Popolo migliaia di cittadini, ha fatto finite l'amministrazione Gualtieri al centro delleper la sua partecipazione economica allo svolgimento dell'evento. Il consigliere capitolino della Lega, Fabrizio Santori ha sollevato la questione presentando un esposto alla Corte dei Conti perché “pagato con 270.000 € di fondi pubblici direttamente da: lo conferma la determinazione dirigenziale RH/739/2025, e la verità sta venendo a galla. Una vergogna inaudita che La Lega chiederà di discutere oggi in Aula Giulio Cesare una mozione per avere tutte le necessarie spiegazioni dal sindaco Gualtieri su quanto accaduto, e sta per depositare un esposto alla Corte dei Conti”. “La spesa per laè stata giustificata come rientrante nelle attività di, nonostante in altre occasioni il Sindaco abbia negato l'utilizzo di spazi istituzionali a iniziative promosse da associazioni.