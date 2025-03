Thesocialpost.it - Manifestazione pro Europa di piazza del Popolo finanziata dal Comune di Roma: è polemica

Il Comune di Roma, guidato dal sindaco Roberto Gualtieri, ha finanziato la kermesse organizzata sabato pomeriggio in piazza del Popolo. L'evento, promosso da Repubblica con Michele Serra come frontman, è stato inizialmente sostenuto da sindaci di centrosinistra e non solo, per poi essere abbracciato dal Pd e da altre sigle politiche nel nome dell'Europa. Oltre 270mila euro dal Comune per l'organizzazione. La manifestazione ha ricevuto un contributo economico dal Campidoglio, che ha coperto palco, logistica, sicurezza e servizi pubblici, per un totale di circa 270mila euro.