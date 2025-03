Parmatoday.it - Manifestazione della Coldiretti: tutte le modifiche alla circolazione degli autobus

Leggi su Parmatoday.it

In occasione del Corteo Nazionale, che comporterà la chiusura al traffico veicolare di alcune strade cittadine (P.le Vittorio Emanuele, StradaRepubblica, Via Mazzini, V.le Mariotti, V.le Toschi, V.le Bottego) dalle 9.00 alle 11.00 circa e di V.le Piacenza – da Via Reggio a Via.