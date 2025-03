Dayitalianews.com - Mangia al ristorante e poi, con una scusa, riesce sempre a far perdere le proprie tracce; è diventato ormai l’incubo di decine di ristoratori. Sui social gli appelli a fare attenzione, zona Frosinone

Da alcuni giorni asta circolando la segnalazione di un uomo che consuma pasti nei ristoranti e poi si dilegua senza pagare il conto. L’individuo, descritto come un uomo tra i 40 e i 50 anni, con barba e capelli brizzolati, èil terrore deidella, che ora cercano di metterlo alle strette diffondendo le immagini della sua “fuga” dai locali.Il trucco della chiamata: il suo metodo per non pagareSecondo i racconti dei gestori dei ristoranti colpiti, il truffatore seriale sembra una persona distinta e non mostra alcun disagio evidente. Ogni volta adotta lo stesso stratagemma: ordina un secondo di carne con contorno e un bicchiere di vino rosso, si gode il pasto con tranquillità e poi, con disinvoltura, finge di ricevere una telefonata. A quel punto si alza dal tavolo, esce dal locale come se dovesse parlare al telefono e scompare senza saldare il conto.