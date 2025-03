Liberoquotidiano.it - "Mandi suo figlio!", "Lei si deve vergognare!": Basile-Calenda, clamorosa rissa in tv | Video

"Posso chiederle una domanda per curiosità, ma lei è mai stata in Ucraina?": Carloha perso la pazienza con l'ex ambasciatrice Elenaa Lo stato delle cose, il programma condotto da Massimo Giletti su Rai 3. Quandoha risposto di no, il leader di Azione ha detto: "E allora come mai parla sempre, continuamente di quello che gli ucraini fanno, che non fanno per conto loro? Perché non lo va a vedere i ragazzi ucraini che vanno a difendere il proprio paese? Se ci va, facciamo una cosa: l'accompagno, andiamo insieme". "Ungaretti ci ha raccontato gli orrori della guerra - ha sottolineato-. I ragazzi si stanno rompendo le gambe per non andare in guerra, si nascondono. Ma lei lo manderebbe suo? Ma lo manderebbe suo? Io mi immedesimo in una madre ucraina che c'ha ilal fronte e la sente parlare contro un cessate il fuoco".