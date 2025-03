Dayitalianews.com - Manca da casa ormai dal 16 Marzo: l’appello della famiglia per avere notizie della 44enne Camelia: ricerche in corso in tutto il Lazio

Proseguono leper MihaelaAmariei, 44 anni, scomparsa nella mattina del 162025 da Roma, zona Settecamini, Tiburtina. Secondo le segnani, la donna si è allontanata intorno alle 6:00 del mattino, portando con sé una valigia rossa e tre buste piene di abiti.Descrizione e abbigliamento al momentoscomparsaMihaelaAmariei è alta 1,60 m, pesa circa 55 kg, ha capelli neri lunghi e occhi neri. Al momentoscomparsa indossava un pantalone nero, una giacca lunga nera e scarpe Adidas bianche.Potrebbe aver utilizzato un mezzo di trasportoSi sospetta che la donna possa aver preso un autobus, un treno o una corriera per spostarsi altrove. Per questo motivo,è rivolto anche a chi si trovava in zona la mattinascomparsa e potrebbe averla vista salire su un mezzo pubblico.