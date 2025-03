Ilrestodelcarlino.it - Malatestiana, mostra su Matteotti. Denunciò i brogli, ucciso dai fascisti

Approderà nei prossimi giorni a Cesena la‘Giacomo. Ritratto per immagini’, un percorso fotografico e documentario la cui direzione scientifica ed organizzazione sono a cura della Fondazione di studi storici ‘Filippo Turati’. In questo modo l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena avvia una ricca serie di iniziative di studio, approfondimento e confronto, che si inseriscono nel centounesimo della morte di Giacomo(10 giugno 1924). La, proposta in collaborazione con il Comune di Cesena e la Biblioteca, e con il sostegno di Legacoop Romagna, partner dell’iniziativa, sarà infatti accompagnata da un ciclo di appuntamenti collaterali. A questo proposito, giovedì 20 marzo, alle 16.30, nell’Aula Magna della, l’esposizione sarà presentata da Maurizio Degl’Innocenti e Dino Mengozzi nell’ambito di una conferenza pubblica ad ingresso gratuito (fino ad esaurimento posti).