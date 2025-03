Juventusnews24.com - Magnanelli Juve, c’è anche la sua candidatura qualora dovesse saltare Thiago Motta: l’allenatore della Primavera bianconera sfiderebbe due big!

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24potrebbe essere uno dei tre candidati principali in caso di esonero di: ecco come stanno le coseL’edizione odierna di Tuttosport tiene sempre viva l’ipotesi di un traghettatore in casa. L’esonero dia stagione in corso è un’opportunità e, in quanto tale, vanno valutatii nomi degli eventuali sostituti.Tra i nomi vagliati dalla dirigenza ci sarebbequello di Francesco, il quale attualmente guida lantus. Questa, però, non è l’unica soluzione: la società vagliai nomi di Roberto Mancini e Igor Tudor.Leggi suntusnews24.com