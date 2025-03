Ilfattoquotidiano.it - Mafia, la sentenza della Consulta: “Almeno 4 ore d’aria al giorno per detenuti al 41-bis”

Anche ial 41-bis devono poter averequattroal. Lo ha deciso la Corte Costituzionale, scardinando un altro pezzettino del regime carcerario speciale previsto per i boss mafiosi. I giudici, infatti, hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2-quater, lettera f), primo periodo,legge di ordinamento penitenziario, limitatamente all’inciso “ad una durata non superiore a due ore alfermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell’articolo 10”. In sostanza, dunque, viene esclusa l’imposizione di un limite massimo di due oreper ial 41-bis, stabilendo che le oreanche per loro devono essere4 al, con possibilità di ridurle a due “per giustificati motivi” o persottoposti “a sorveglianza particolare”.