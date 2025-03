Spettacoloitaliano.it - Madre a ogni costo Tv8: trama e finale spiegazione del film 2022

Leggi su Spettacoloitaliano.it

Tv8 delTv8è diretto da Tamar Halpern, conosciuto sulle tv statunitensi con il titolo “A Baby at Any Cost”. Al centro del thriller una coppia che cerca di allontanare lasurrogata che ha dato loro un figlio. La giovane sembra non demordere dimostrando una pericolosa ossessione. Tra i protagonisti deltroviamo Christy Tate (Monica) e Brianna Cohen (Jennifer). La pellicola riprende il genere di altri titoli visti sul canale 8 come Unaassassina.A seguire:delTv8.completaQuando una coppia assume la loro surrogata come tata, il loro legame si consolida, rendendo la cognata sempre più gelosa. Ben presto, una rete di sfiducia, bugie e mistero aggroviglia le tre donne, mettendole in pericolo quando una di loro supera i limiti per ottenere il bambino, il marito e la vita di periferia che ha sempre bramato.