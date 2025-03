Amica.it - Madonna tra il pubblico per l’esibizione della figlia Lourdes

Leggi su Amica.it

È considerata una delle artiste più famose e influentistoria, ma prima di questoè la fierissima mamma di, la primogenita avuta con Carlos Leon. E il fatto che la piccola “Lola” abbia deciso di seguire le sue orme l’ha resa ancora più orgogliosa, come dimostra la storia cheha condiviso su Instagram durante una performance28enne.è salita sul palco del Night Club 101 di New York, sabato, per esibirsi davanti a unin visibilio. E tra ilera seduta anche la mamma, che ha catturato alcuni istantiperformance definendo la«piccola stella» e dicendosi «orgogliosissima» di lei. Soprattutto quando ha intonato It’s So Cool, brano composto dalla madre nel 2002, in una toccante versione ambient.La toccante esibizione sulle note del brano di mammaIl singolo di debutto di, Lock&Key, è uscito nel 2022 con il nome d’arte Lolahol.