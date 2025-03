Ilrestodelcarlino.it - Maceratese a testa alta: "Non abbiamo mollato"

"In questa fase non mi aspetto dimostrazioni di forza in termini di gol, sono più interessato alla vittoria rispettando la nostra identità". È quanto dice Matteo Possanzini, tecnico della, dopo la sofferta vittoria sui Portuali Dorica. "Il successo è meritato, purtroppo – aggiunge –preso gol su un angolo che non c’era. Sono gare complicate sul piano psicologico contro un avversario che non aveva nulla da perdere, dopo tante sconfitte e che aveva messo in difficoltà pure la K Sport. A ciò aggiungiamo che i Portuali possono contare su un ottimo portiere". Una tegola è rappresentata dalla sostituzione di Lucero dopo 10 minuti, segno evidente che il giocatore non era ancora pronto al rientro e adesso laè attesa da partite contro avversari di maggiore qualità. "Chiedo scusa a società e ai tifosi perché è una mia responsabilità, il ragazzo si è messo a disposizione e questa disponibilità ci dà ancora più forza in una fase in cui stiamo spingendo forte".