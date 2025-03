Tuttivip.it - “Ma com’è possibile?”. Grande Fratello, perché è uscito proprio Tommaso: un addio inaspettato

L’ultima puntata delha regalato momenti di forte tensione e sorprese inaspettate. Javier Martinez è stato eliminato dal gioco con poco più del 10% delle preferenze, ma le emozioni non si sono fermate qui. Alfonso Signorini ha infatti annunciato ai concorrenti che ci sarebbe stata un’ulteriore eliminazione a sorpresa prima della fine della serata.Dopo un sorteggio con i piramidali tra i finalisti, è stato Lorenzo Spolverato a dare il via a una catena di salvataggio. Il gieffino ha scelto di mettere in salvo Shaila Gatta, che a sua volta ha optato per Chiara Cainelli. La catena è poi proseguita con Luca Giglio, il quale ha salvato Javier Martinez, che ha naturalmente scelto di proteggere la sua fidanzata Helena Prestes. Alla fine, gli ultimi due rimasti sono stati Mariavittoria Minghetti eFranchi.