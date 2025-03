Ilfattoquotidiano.it - “Ma chi deve venire al tuo concerto a Barcellona”, “C’è scritto sold out somaro, sai leggere?”: il botta e risposta tra Gue’ e un hater su X

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

in tour in Europa. Il rapper, dopo la presenza sul palco di Sanremo assieme a Joshua e Tormento e Neffa con “Amor de mi vida” e molte date in Italia, è in giro per il Vecchio Continente con 10 date. E proprio una di queste, quella del 18 marzo a, è stata oggetto di uncon unsui social. “Ma chi tiad ascoltare, ahahah”, hal’utente. Ed ecco la prontadi: “C’èout analfabeta, sai?“.Insomma, toni non proprio pacati ma effettivamente nella locandina campeggia la scritta ‘out’. L’unica data di Guè al di fuori dell’Europa, prevista per il 24 aprile 2025 sarò alla The Desert Arena, struttura situata nel deserto del Sinai (Egitto). “Tropico del Capricorno” è il decimo album della carriera del rapper.