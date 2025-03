Anteprima24.it - M5S, Molinaro: “No alla chiusura dei punti nascita di Polla e Sapri”

Tempo di lettura: 2 minuti“Ladeidirappresenta un attacco direttosanità pubblica e un grave pericolo per la sicurezza delle donne e dei neonati nelle aree interne del nostro Paese. Costringere le partorienti a percorrere chilometri su strade tortuose e insicure per poter ricevere assistenza è inaccettabile. Il criterio numerico che impone un minimo di parti annui per il mantenimento di un puntonon può essere applicato indiscriminatamente a territori come il Vallo di Diano e il Golfo di Policastro, che già affrontano gravi carenze infrastrutturali e logistiche. Qui, ladi questi reparti non solo mette in pericolo la salute delle donne, ma aggrava lo spopolamento e l’isolamento di intere comunità. L’articolo 32 della Costituzione garantisce a tutti i cittadini il diritto a un’adeguata assistenza sanitaria, compresa quella al parto.