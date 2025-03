Biccy.it - Luzzi smaschera il magheggio dei voti in diretta al GF

Leggi su Biccy.it

Ieri sera al Grande Fratello Beatriceè stata rimproverata da Alfonso Signorini per aver rivelato ai gieffini delle informazioni esterne che riguardano i social. L’opinionista però non si è fermata lì, perché quando Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi hanno raggiunto lo studio per la chiusura del televoto flash e conseguente eliminazione, Beatrice ha svelato involontariamente che a muovere le fila deisono principalmente 2 fandom, quello di Zeudi e di Helena (in realtà ci sono anche gli Shailenzo): “Chi uscirà? Io dico Tommy. Ma non perché se lo meriti, ma per una questione die di distribuzione dei. A mio parere, – non sono una massima esperta – ma quest’anno un po’ di esperienza me la sono fatta. Essendo Mavi molto vicina ad Helena, probabilmente prenderebbedelle fan di Helena.