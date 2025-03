Quotidiano.net - L’Ungheria vieta i gay pride: “I bambini hanno diritto a un corretto sviluppo morale”

Budapest, 18 marzo 2025 –i gay. La proposta avanzata da da Fidesz, il partito del primo ministro Viktor Orban, è diventata legge a tutti gli effetti ora che il Parlamento l’ha approvata con una procedura accelerata eccezionale, peraltro a larga maggioranza (136 voti favorevoli e 27 contrari).votato per il sì anche i deputati del partito di destra Jobbik e del partito di estrema destra Nostra Patria. L’opposizione liberale del partito Momentum non ha potuto fare altro che protestare interrompendo il voto con fumogeni colorati, lanciando volantini con Orban e Putin che si baciano e suonando il vecchio inno dell’Unione Sovietico. Stando al nuovo provvedimento, i gayviolerebbero una normativa del 2021 sulla protezione dei minori chedi promuovere agli under 18 “l’omosessualità e il cambio di sesso”.