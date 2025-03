Ilfattoquotidiano.it - L’Ungheria di Orbán dichiara illegale il Pride. Commissione Ue: “Si rispettino i diritti civili”. Movimenti Lgbtq+: “Il potere ci attacca”

Come da attese, il Parlamento ungherese ha approvato oggi una legge che vieta il Budapeste consente alle autorità di utilizzare un software di riconoscimento facciale per identificare i partecipanti. Il provvedimento, sostenuto dai due partiti della coalizione di governo, Fidesz, del premier Viktor, e il Partito Popolare Cristiano Democratico (Kdnp), introduce inoltre sanzioni per gli organizzatori e i partecipanti alla manifestazione. Durante la votazione in aula, l’opposizione ha manifestato il proprio dissenso con il lancio di fumogeni dai banchi parlamentari. Con il via libera, organizzare o partecipare a eventi che violano la legge ungherese sulla “protezione dei minori”, che proibisce la “rappresentazione o la promozione” dell’omosessualità ai minori di 18 anni”, diventa un reato perseguibile.