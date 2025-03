Tpi.it - L’Ungheria approva una legge che vieta il Pride per “tutelare i minori”: è il primo Paese dell’Ue

è diventata oggi ildell’Unione europea (Ue) adre unache, per “”,le manifestazioni “” della comunità Lgbtqi+. La norma licenziata oggi dal Parlamento di Budapest consente alle autorità di ricorrere persino ai servizi di riconoscimento facciale per identificare e perseguire i partecipanti, che rischiano multe fino a 500 euro.Il disegno di, che permette al governo di bandire il famoso Budapestorganizzato ogni anno dal 1997 nella capitale ungherese, era approdato ieri all’Assemblea Nazionale su proposta della maggioranza che fa capo al premier Viktor Orban, forte di due terzi dei seggi in Parlamento. La norma,ta con 136 voti a favore e 27 contrari, punisce chiunque “organizza o partecipa” a eventi che violano la controversa legislazione ungherese “a tutela dei”, definita repressiva nei confronti delle minoranze sessuali da diverse associazioni per i diritti umani e che proibisce la “rappresentazione o la promozione” dell’omosessualità aidi 18 anni.