L’umanesimo in tutte le sue molteplici forme

Con il termine "Umanesimo" si definisce un movimento culturale molto ampio avvenuto tra la fine del ‘300 e poco oltre la metà del ‘400.si diffuse perché gli umanisti volevano far rinascere la civiltà classica. Nasce in Italia, che ha come il suo centro di massima fioritura a Firenze. Ci furono altri centri italiani come Milano, Roma, Venezia e Napoli.divenne un modello per tutta l’Europa che molti seguirono. Per indicare il periodo che è compreso fra la metà del XIV secolo e il secolo XVI e che presenta tanti elementi nuovi della cultura, nell’arte, nella tecnica e nella scienza, entrò in uso, verso la metà dell’Ottocento, la parola Rinascimento. Il primo umanista fu Francesco Petrarca, Petrarca si può considerare il fondatore delperché fu il primo ad avvicinarsi ai classici nel tentativo di riscoprire lo spirito della civiltà antica.