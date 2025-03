Iodonna.it - L'ultimo trend capelli da New York? Il bob cortissimo in versione Rockabilly, romanticamente moderno

Tornata negli States dopo la settimana della moda di Parigi, Gigi Hadid si trasforma in icona manga-pop con un’incredibile acconciatura anni ’50 declinata in rosa. Confermando che ilnumero uno della Primavera 2025 è la parrucca in stile vintage contemporaneo. Spruzzi d’acqua erosa: show di Elodie nella fontana di Piazza San Babila a Milano X La nuova tinta rosa di Gigi HadidTra circa un mese la supermodella fidanzata con Bradley Cooper compirà 30 anni.