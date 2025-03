Cesenatoday.it - "L'ultima estate", al Teatro Bonci lo spettacolo che ricorda Falcone e Borsellino

Leggi su Cesenatoday.it

Per la Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie ilospita venerdì 21 marzo lo"L'30 anni dopo". Il testo originale è di Claudio Fava (l’ex Presidente commissione antimafia in Sicilia, autore.