Oasport.it - Lucrezia Stefanini rimontata da Sramkova. La slovacca affronterà Paolini nel WTA di Miami

Sarà Rebeccaad affrontare Jasminenel secondo turno del WTA 1000 di. Purtroppo non ci sarà il derby azzurro tra la numero sei del mondo e, che è stata sconfitta dallain rimonta con il punteggio di 3-6 6-1 6-3 dopo un’ora e cinquanta minuti di gioco.ha pagato sicuramente i cinque doppi falli e soprattutto ha concesso undici palle break. Rendimento basso con la prima per la toscana, con cui ha vinto il 57% dei punti, con una prestazione che è andata purtroppo in calo nel secondo e terzo set.Break di, ma controbreak immediato diad aprire la partita. Dopo questo inizio scoppiettante, il match segue l’andamento dei turni di servizio. Nell’ottavo gioco l’azzurra si porta sul 15-40, ma non riesce a sfruttare le due palle break.