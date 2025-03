Ilfattoquotidiano.it - “Lucio Corsi parla di zingari che rubano bambini. Cambi il testo della tua canzone o la ritiri”: lo sfogo di Rasid Nikolic contro il brano “Altalena Boy”

Scoppia la polemica, ben dieci anni dopo e soprattutto in seguito all’exploit didopo il secondo posto a Sanremo 2025 e come rappresentante italiano a Eurovision Song Contest. Sotto torchio c’è ilBoy“, presente nell’album di esordio del cantautore “Boy / Vetulonia Dakar”. Sono due i versi incriminati: “C’è chi dice, ‘L’hanno preso glie l’han portato in un campo fuori Roma“. Queste parole hanno indignato il marionettista romche in una intervista sui social ha posto la questione.“Esprimiamo la nostra profonda apprensione riguardo ai contenutisuaBoy. – ha detto– In particolare, riteniamo estremamente grave l’utilizzo del termine ‘zingaro’ che è un insulto, un dispregiativo che significa ‘schiavo’ e richiama al periodo in cui il popolo Rom fu schiavizzato per 500 anni nei principati Danubiani.