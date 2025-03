Ilgiornaleditalia.it - Luciana Littizzetto, lettera a von der Leyen: "800mld in armi? L'UE è nata dopo la 2° guerra mondiale per dire mai più a quell'ecatombe, per la pace" - VIDEO

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

"Per sessant'anni abbiamo dato per scontato che l'America ci difendesse e ora ciaone. Noi in Europa non è che andiamo d'accordissimo, noi italiani non siamo capaci di fare la, facciamo cagarissimo"ha scritto unaad Ursula von derl'annuncio da pa