Dilei.it - Luca Onestini flirta con la modella Aleska nel reality messicano, ma viene arrestata. Cos’è successo

Leggi su Dilei.it

, esperto nel trasformare ogniin un palcoscenico personale, ha trovato in Messico il suo nuovo terreno di gioco. Dentro La casa de los famosos, tra sguardi ammiccanti e strategie da vecchia volpe del trash, il bolognese si è avvinghiato adGenesis Castellanos,venezuelana con più scheletri nell’armadio che follower.Il pubblico li ha seguiti mentre si scambiavano effusioni davanti alle telecamere, tra baci appassionati e carezze strategiche, finché la storia d’amore da copione non è stata stroncata sul più bello da un colpo di scena incredibile: manette e lacrime in diretta tv.L’arresto in diretta della fiamma diFine dei giochi, ma non come previsto.Genesis, fresca di eliminazione, non ha nemmeno avuto il tempo di metabolizzare il verdetto che fuori dagli studi di Telemundo l’aspettava un’accoglienza ben più movimentata.