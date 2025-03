Internews24.com - Lotta Scudetto, Reginaldo: «L’Inter ha solo 3 punti di vantaggio, ora il Napoli è consapevole di…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «hadi, ora ildi.» Le parole dell’ex attaccanteIntervenuto a Radio Kiss Kiss, l’ex attaccante,, ha parlato cosi del duellotraed Inter:LE PAROLE- «? Giocare contro il Venezia su quel campo non è facile, la squadra di Di Francesco si chiude alla grande ed è sempre dura contro di loro. Se riesci a sbloccarla subito puoi vincerla, altrimenti diventa difficile. Non credo sia una questione di modulo, Lukaku e Raspadori sono riusciti a creare tante azioni, col 3-5-2 stanno facendo bene e non credo che sia una questione di modulo.hadi, il campionato è apertissimo, ildeve essere pronto e non può sbagliare più ne sono consapevoli anche i calciatori»Leggi su Internews24.