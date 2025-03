Ilrestodelcarlino.it - Lotta agli stupefacenti. Cocaina e hashish. Venditore a domicilio arrestato dalla polizia

Commissariato in prima linea per prevenire la diffusione di sostanze. L’ennesima conferma arriva dall’ennesimo arresto messo a segno dagenti nella giornata dello scorso venerdì quando, a finire nella rete del commissariato è stato un 25enne di origine albanese, residente in città. Un arresto che ribadisce, ancora una volta, la forte presenza dellasul territorio. Il ragazzo, infatti, è finito sotto la lente degli agenti durante un servizio di pattugliamento del territorio e delle aree più ’sensibili’. Il giovane albanese, disoccupato, è stato incrociato alla guida del suo veicolo sulla Lughese e immediatamente ’pedinato’pattuglia di agenti. Il veicolo sospetto, una Mercedes, infatti, era già stato ’attenzionato’ nei giorni precedenti con l’ipotesi che venisse utilizzato per ’traffici illegali’ e ’consegne a’.