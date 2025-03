Sololaroma.it - Lotito: “I tifosi della Roma mi amano perché vorrebbero un presidente presente”

La Lazio sta vivendo un momento complicato, arrivando alla sosta per le nazionali con parecchi problemi da risolvere, tra gli infortuni e una condizione fisica non ottimale. La pesante sconfitta per 5-0 a Bologna ha acceso l’allarme, ma ilClaudiomantiene la calma e si mostra fiducioso per il finale di stagione.La stoccata diaiIntervistato da Piero Chiambretti nel programma “Fin che la barca va” (in onda stasera su Rai 3),ha commentato così il momento biancoceleste: “I cinque gol presi a Bologna? Può capitare a tutti di cadere, l’importante è rialzarsi. Ci sono tutte le condizioni per poter fare bene“. Non è mancata la classica stoccata ai rivali: “Inisti miunpiù“.Caso TavaresSul fronte infermeria, la situazione non è delle migliori, soprattutto dopo l’infortunio di Castellanos.