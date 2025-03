Iodonna.it - L'Osservatorio Opinion Leader 4 Future ha analizzato che cosa ci interessa in questo momento, dalla salute del Papa al caro-vita. Per scoprire le preferenze di uomini, donne e giovani. E perché tanti temi importanti non ci toccano più

Leggi su Iodonna.it

C’è molta «agitazione informativa» sotto il nostro cielo. Lo racconta Sara Sampietro, coordinatrice dell’, che ogni anno analizza lo stato didella nostra informazione, anche per capire fino a che punto può contribuire al miglioramento della società e alla costruzione di una collettività responsabile. Nato nel 2023collaborazione tra Credem e l’Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo (ALMED) dell’Università Cattolica, l’ha sondato quest’anno gli interessi di 5mila italiani tra tra il 3 e il 7 marzo 2025. I risultati della ricerca saranno presentati domani all’Università Cattolica di Milano. Ma Sampietro ci aiuta a focalizzare alcuniin anteprima. Tre anni di guerra in Ucraina: dal sostegno a Kiev al voltafaccia di Trump X Leggi anche › Intelligenza artificiale e giornalismo.