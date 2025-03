Notizieaudaci.it - Loris Bianchi dalla Polstrada per l’incidente di Saponi: l’indiscrezione e la risposta stizzita ai cronisti

Leggi su Notizieaudaci.it

“Ho le mutande bagnate”. Ladiaipochi istanti prima di essere ascoltato. “Ho tante cose da raccontare”. È durato circa 30 minuti il colloquio avvenuto attorno alle ore 12:00 di martedì 18 marzo con la Polizia stradale di Rimini, che lo aveva convocato per rendere sommarie informazioni testimoniali per quanto riguardaavvenuto il 7 maggio 2023 a Giuliano, ex marito di Manuelae figlio di Pierina Paganelli, la 78enne di Rimini uccisa nell’ottobre dello stesso anno.avrebbe confermato di aver visto Dassilva il giorno delSecondo fonti dell’Adnkronos, ai tempi cognato di, avrebbe confermato di aver visto Louis Dassilva, a lungo unico indagato per la morte della Paganelli e attualmente in carcere, la mattina del 7 maggio con addosso la tuta ginnica per fare footing.