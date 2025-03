Ilrestodelcarlino.it - L’omaggio a Silvano Beretta, primo direttore della biblioteca

Tanti sono passati ieri mattina, nella camera ardente allestita in municipio, per ricordarlo. Inevitabile fosse così: per chi ha qualche capello bianco,è stato un’istituzione a Santarcangelo., morto sabato, è stato il, storicocomunale. Di origini milanesi,vinse il concorso pubblico indetto nel 1974 in occasione dell’aperturaprima sede indipendente(nell’ex dispensa sali e tabacchi), quando ancora non era intitolata ad Antonio Baldini. Negli annisua direzione, durata fino al 1991, il patrimonioè stato inventariato e catalogato in modo sistematico, è stata aperta la sala per i bambini, sono stati curati gli archivi .è stato inoltre autore di diverse opere e ricerche sulla storia santarcangiolese.