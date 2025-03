Oasport.it - L’Olimpia Milano perde lo scontro diretto a Parigi. Si complica il cammino in Eurolega

Leggi su Oasport.it

Siilindel. La formazione di Messina è stata sconfitta nell’importantissima trasferta diin quello che era unoper la corsa ai Playoff. Finisce 92-79 per i francesi, che fermano la striscia di tre sconfitte consecutive ed allungano in classifica proprio su, ribaltando anche la differenza canestri. La prossima settimana sarà probabilmente decisiva percon una doppia sfida spagnola contro Real Madrid (in trasferta) e poi Barcellona (in casa). In base a come andranno queste due partite si potrà capire quale sarà il destino del, che poi concluderà contro Virtus e Baskonia.Il protagonista principale nel successono è come sempre TJ Shorts, che chiude con una doppia doppia da 24 punti e 10 assist.