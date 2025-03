LOL | Chi ride è fuori le foto della quinta stagione!

Leggi su Cinefilos.it

LOL: Chi, le!Ladi LOL: Chi, il comedy show Original dei record prodotto in Italia, è prodotta da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios e sarà disponibile su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo dal 27 marzo 2025 con i primi 5 episodi, e dal 3 aprile con l’ultimo.Federico Basso, Enrico Brignano, Flora Canto, Tommaso Cassissa, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Valeria Graci, Andrea Pisani, Marta Zoboli e Alessandro Ciacci, vincitoresecondadello show Original LOL Talent Show: Chi fare è dentro, si sfideranno a rimanere seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a farre i loro avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà.