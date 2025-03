Lapresse.it - Lol 5, le foto del cast: ecco quando esce

Conto alla rovescia per l’inizio di Lol 5. La quinta stagione del comedy show ‘LOL: Chi ride è fuori’ sarà disponibile su Prime Video tra pochi giorni e sono state diffuse le primedi scena del. Questa volta non ci sarà Fedez nella control room, ma due nuovi co-host d’eccezione: Angelo Pintus e Alessandro Siani. Lol 5,e data di uscitaLol 5 sarà disponibile su Prime Video dal 27 marzo 2025: 10 comici si sfideranno a rimanere seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà.Ildella quinta stagione di ‘LOL: Chi ride è fuori’ è composto da: Federico Basso, Enrico Brignano, Flora Canto, Tommaso Cassissa, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Valeria Graci, Andrea Pisani, Marta Zoboli e Alessandro Ciacci, vincitore della seconda stagione dello show Original LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro.