Ilgiorno.it - Lodi, rissa in stazione e nel sottopasso: scattano sei daspo fuori contesto. Ecco cosa comportano

, 18 marzo 2025-nel piazzale delladi, dopo le indagini. I provvedimenti sono stati decisi dal Questore diPio Rossi dopo gli accertamenti della divisione anticriminegiana in merito a fatti accaduti il 19 gennaio 2025. Tutto nell’ambito della costante attività volta a prevenire condotte pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, in particolar modo connesse alle manifestazioni sportive. Inotificati valgono un anno e hanno colpito, in particolare, 4 maggiorenni di 19, 30, 40 e 49 anni, di cui tre noti alle forze dell’ordine e 2 soggetti minorenni, entrambi a propria volta noti alle forze dell’ordine. Questi 6 ragazzi sono accusati di aver partecipato a unanel Piazzale dellaferroviaria die nel relativo