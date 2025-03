Lidentita.it - L’Ocse e i dazi di Trump che frenano la crescita di tutti

Leggi su Lidentita.it

, i dati Ocse e le prospettive del mondo in una ricetta. Per fare un’omelette, dicono in America, bisogna pur rompere qualche uovo. Donaldsembra proprio che si stia ispirando a questo proverbio, ammesso e non concesso che, di uova, riesca a trovarne (e possibilmente non di contrabbando.). La politica deiimposta .e idicheladiL'Identità.