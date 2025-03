Ilnapolista.it - Lobotka miglior calciatore slovacco dell’anno: «Non mi aspettavo di vincere, ma questo premio è stimolante»

Stanislavha ricevuto ieri ilcomedel 2024.: «Non midi, ma»Dopo la cerimonia, il centrocampista del Napoli ha rilasciato ai media presenti le seguenti dichiarazioni:«Ringrazio tutti coloro che hanno votato per me. Ho già ringraziato la mia famiglia, la mia piccola figlia, la mia ragazza, che mi motiva ed è speciale per me, e sono estremamente felice. A dire il vero non midi. Hancko ha fatto un’ottima stagione e ha giocato bene in Nazionale. Sarei stato felice se l’avesse vinto lui e sicuramente sarà il suo pensiero ora che ho vinto io: la stima tra di noi è reciproca. Se riuscirò ailanche la prossima stagione? E’ troppo lontano come obiettivo. Sono concentrato sugli obiettivi di squadra.