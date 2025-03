Spazionapoli.it - Lobotka calciatore dell’anno, spunta anche un messaggio per Napoli

Tocca ringraziare tutti, dal mister ai compagni di squadra: ecco ildi Stanislavdopo aver ricevuto il premioStanislavè diventato ilin Slovacchia per la seconda volta consecutiva. Per anni il premio è andato ad un altro giocatore e leggenda del, Marek Hamsik. L’ex capitano azzurro ha fatto bottino pieno vincendone otto in carriera, di cui sei di fila. Per un periodo se lo contendeva con Skrtel, ma nel suo momento d’oro chiaramente non c’era partita.E così. Attualmente è di gran lunga il miglior giocatore slovacco. E non è solo il premio a confermare ciò, quanto le prestazioni che offre costantemente da anni a questa parte. Il regista delè il cuore del centrocampo azzurro e della sua nazionale slovacca. Ct Francesco Calzona non può assolutamente farne a meno.