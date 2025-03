It.insideover.com - Lo Yemen torna nel mirino: è guerra al proxy dell’Iran che minaccia il Mar Rosso

“L’inferno si abbatterà su di voi come niente che abbiate mai visto prima“. Sono toni decisamente minacciosi quelli usati da Donald Trump, che si è rivolto direttamente ai ribelli Houthi, avvertendoli che se non interromperanno immediatamente gli attacchi terroristici nel Mar, dove vengono prese di mira da oltre un anno navi mercantili e navi militari di scorta come ritorsione nei confronti dello Stato di Israele e dei suoi partner, aumenterà il livello dei raid aerei sullo.Nella giornata di sabato lo United States Central Command ha confermato che una serie di attacchi portati dai jet da combattimento imbarcati sulla portaerei Uss Harry S. Truman, e attraverso i missili da crociera lanciati dai cacciatorpediniere lanciamissili che incrociano nel Marsettentrionale, forse con il coinvolgimento del sottomarino lanciamissili Uss Georgia.