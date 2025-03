Fanpage.it - Lo straordinario avvistamento di quattro leopardi delle nevi. Il fotografo: “È una femmina con i suoi cuccioli”

In Pakistan, nell'area del Central Karakorum National Park, sono stati avvistati: una madre con icuccioli. L’operatore ambientale Sakhawat Ali li ha filmati e a Fanpage.it racconta l'emozione di questo: "Non avrei mai immaginato di avvistarne 4 insieme", e aggiunge: "Un'italiana mi ha insegnato tutto quello che so su questa specie"