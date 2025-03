Metropolitanmagazine.it - Lo stile di Audrey Hepburn (e i suoi look iconici) diventano un libro: “A Life of Beautiful Uncertainty”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, aveva, oltre al suo talento e alla sua eleganza, unoimpeccabile che nel mondo della moda è ormai un must have. Un nuovo: Aofdi Tom Santopietro, svela dettagli inediti sulla vita dell’attrice, offrendo uno sguardo intimo che va ben oltre la sua carriera a Hollywood. Potremmo dire un po’ di storia sulla moda.: l’amicizia con Givenchy e loche ha fatto storia, nel nuovo“Aofe Hubert de Givenchy hanno condiviso un legame speciale, tanto che il designer è stato dietro alcuni deipiùdell’attrice. Il loro primo incontro risale alla preparazione del film Sabrina, quandoinsistette per scegliere personalmente iabiti di scena a Parigi.