Quotidiano.net - Lo spread Btp-Bund apre in lieve calo a 109 punti base

Avvio poco mosso per lotra Btp enel giorno in cui il Parlamento tedesco è chiamato a votare la riforma al freno del debito. Il differenziale di rendimento è in flessione di meno di un punto, a quota 109. Poco mossi anche i rendimenti, con i bond italiani sostanzialmente stabili al 3,92%.